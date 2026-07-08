ИИ начал массово скупать старые книги в Германии для обучения нейросетей

В Германии владельцы антикварных книжных магазинов заметили резкий рост спроса на старые книги. Как сообщает Deutsche Welle, их массово покупают компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, передает BAQ.kz.

Книги приобретают для оцифровки, чтобы использовать их при обучении нейросетей и чат-ботов. Больше всего разработчиков интересуют научные и специализированные книги по истории, лингвистике, экономике и праву. В них содержатся редкие слова, старые языковые формы и другая информация, которой почти нет в интернете.

По словам продавцов, некоторые заказы настолько крупные, что сопоставимы с их годовой выручкой. При этом покупают даже книги, которые годами лежали без спроса.

Почему спрос резко вырос

Эксперты считают, что разработчики ИИ уже использовали большую часть доступных цифровых текстов. Теперь им нужны бумажные книги, которые еще не были оцифрованы.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что американская компания Anthropic приобрела миллионы печатных книг для сканирования. Чтобы ускорить процесс, с некоторых экземпляров срезали переплеты, из-за чего книги фактически уничтожались после оцифровки.

Немецкие книготорговцы опасаются, что массовая скупка приведет к утрате ценных бумажных изданий. Они призывают власти обратить внимание на ситуацию, поскольку речь идет не только об авторских правах, но и о сохранении культурного наследия.

По словам экспертов, особую ценность для разработчиков представляют книги, изданные с 1970-х годов. Многие из них до сих пор защищены авторским правом и не имеют полноценных электронных копий.

Читай также: Более 440 ИИ-проектов создали студенты вузов Казахстана