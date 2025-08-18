Президент Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать меры по выявлению и пресечению наркоправонарушений, ликвидации нарколабораторий и интернет-магазинов, а также усилить наказание за наркобизнес, передает BAQ.KZ.

Генеральный прокурор Берик Асылов сообщил в социальной сети X, что в стране вводятся новые механизмы противодействия наркопреступности, в том числе с применением искусственного интеллекта. Цифровизация и ИИ должны повысить эффективность работы правоохранительных органов в выявлении преступных схем и поиске наркоторговцев.

На сегодняшний день борьба с наркопреступностью ведется в условиях ужесточения законодательства:

введена уголовная ответственность за рекламу и сбыт наркотиков в интернете,

усилено наказание за оборот прекурсоров и оборудования для нарколабораторий,

появилась отдельная статья за "дропперство",

ужесточены санкции за наркобизнес — вплоть до пожизненного лишения свободы.

В профилактике активно участвуют местные исполнительные органы, полиция, коммунальные службы и волонтеры. С начала года уничтожено более 35 тысяч наркорекламных надписей на улицах, задержано 22 наркорекламщика, возбуждено 133 уголовных дела.

Таргетинг-центр по мониторингу оборота прекурсоров уже пресек 58 попыток незаконного ввоза продукции, которая могла использоваться нарколабораториями. К ответственности привлечены 37 юридических лиц.

По словам Асылова, полноценная цифровизация с применением ИИ позволит вывести борьбу с наркобизнесом на новый уровень.

Ранее сообщалось, что в Казахстане арестовано свыше 11,5 млрд тенге активов, связанных с наркоторговлей. К слову, казахстанцам платят за сведения о наркоторговцах.