ИИ вместо редактора: студентов в Алматы обучают верстке газет с GPT
КазНУ запускает ИИ-программу на казахском языке.
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На факультете журналистики Казахского национального университета имени аль-Фараби (КазНУ) сегодня состоялось открытие специализированной аудитории, оснащённой супермощными компьютерами с интегрированной системой ИИ на казахском языке. Проект направлен на обучение студентов современным цифровым инструментам и технологиям, в том числе работе с ИИ, передаёт BAQ.KZ.
Разработку поддержали магистранты КазНУ совместно с университетскими программистами. Результатом сотрудничества стала уникальная программа на базе ChatGPT, которая способна самостоятельно верстать газетные выпуски. Один из таких выпусков уже напечатан малым тиражом и получил название AI-Tamyz. Как заявили студенты, в будущем планируется сделать газету еженедельной.
Оценить инновации приехали эксперты из Южной Кореи, с которыми университет активно развивает международное сотрудничество в области медиатехнологий.
По словам старшего преподавателя факультета журналистики Ларисы Ноды, уже с нового учебного года на базе этой лаборатории начнётся реализация научно-образовательной программы, где студентов будут обучать аналитике медиа, медиакоммуникациям и грамотному взаимодействию с ИИ.
"Искусственный интеллект покорил всё и вся. Но важно не просто пользоваться им, а уметь делать это умно и эффективно. Мы научим студентов работать с ИИ как с интеллектуальным партнёром, а не только как с инструментом", — цитирует Ноду телеканал КТК.
Инициатива КазНУ стала важным шагом на пути к цифровизации образования в сфере журналистики и может послужить примером для других вузов страны.
Ранее мы писали о том, что Казахстан запускает курс ИИ для госслужащих.
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