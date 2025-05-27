На факультете журналистики Казахского национального университета имени аль-Фараби (КазНУ) сегодня состоялось открытие специализированной аудитории, оснащённой супермощными компьютерами с интегрированной системой ИИ на казахском языке. Проект направлен на обучение студентов современным цифровым инструментам и технологиям, в том числе работе с ИИ, передаёт BAQ.KZ.

Разработку поддержали магистранты КазНУ совместно с университетскими программистами. Результатом сотрудничества стала уникальная программа на базе ChatGPT, которая способна самостоятельно верстать газетные выпуски. Один из таких выпусков уже напечатан малым тиражом и получил название AI-Tamyz. Как заявили студенты, в будущем планируется сделать газету еженедельной.

Оценить инновации приехали эксперты из Южной Кореи, с которыми университет активно развивает международное сотрудничество в области медиатехнологий.

По словам старшего преподавателя факультета журналистики Ларисы Ноды, уже с нового учебного года на базе этой лаборатории начнётся реализация научно-образовательной программы, где студентов будут обучать аналитике медиа, медиакоммуникациям и грамотному взаимодействию с ИИ.

"Искусственный интеллект покорил всё и вся. Но важно не просто пользоваться им, а уметь делать это умно и эффективно. Мы научим студентов работать с ИИ как с интеллектуальным партнёром, а не только как с инструментом", — цитирует Ноду телеканал КТК.

Инициатива КазНУ стала важным шагом на пути к цифровизации образования в сфере журналистики и может послужить примером для других вузов страны.

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