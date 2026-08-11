На 1 июля 2026 года портфель автокредитов достиг 4,2 трлн тенге, а проблемная задолженность выросла до 238,6 млрд тенге. Почему казахстанцы все чаще покупают машины в кредит, чем опасны займы на пять-семь лет и какие расходы покупатели зачастую не учитывают, выяснял BAQ.KZ.

По данным Национального банка, доля автокредитов Стадии 3, то есть займов с признаками кредитного обесценения и дефолта, достигла 5,6%. Для сравнения, в ипотечном портфеле этот показатель составляет 1,3%. Еще в 2023 году проблемная задолженность по автокредитам составляла 93,8 млрд тенге, в 2024-м – 179,4 млрд, а в 2025 году – 211,5 млрд тенге.

Почему казахстанцы все чаще берут машины в кредит

Экономист Расул Рысмамбетов считает, что стремительный рост автокредитования обусловлен сразу несколькими факторами. Один из них – рост стоимости автомобилей. Чем дороже становится машина, тем больше увеличивается и средняя сумма займа.

Кроме того, по его словам, банки и автодилеры заметно упростили оформление таких кредитов.

«Дополнительным стимулом, вероятно, стало неприменение коэффициента долговой нагрузки к кредитам на новые автомобили возрастом до трех лет – чтобы стимулировать продажи машин, собранных в Казахстане. Кроме того, так как идет борьба с потребительскими займами, для банков автокредиты – это понятный залоговый продукт. Плюс есть желание людей устроиться в такси на арендном автомобиле», – отметил экономист.

Есть и еще одна причина: на фоне роста цен людям становится сложнее сначала накопить необходимую сумму, а уже затем совершить покупку.

«Во многих случаях легче купить в кредит, чтобы угнаться за ростом цен. Кредит позволяет приобрести автомобиль сейчас, но одновременно создает иллюзию доступности: покупатель смотрит на ежемесячный платеж, а не на полную стоимость покупки. Поэтому кредит все чаще становится способом преодолеть разрыв между ценой автомобиля и текущими доходами», – объяснил Расул Рысмамбетов.

В Казахстанском автомобильном союзе также связывают рост автокредитования с подорожанием машин и потребностью казахстанцев в обновлении автопарка.

Там отмечают, что свою роль сыграли банковские и дилерские программы с небольшим первоначальным взносом и длительным сроком кредитования. За счет растянутого срока ежемесячный платеж выглядит для покупателя доступнее.

«Доступность кредитования напрямую влияет на покупательскую активность. Чем ниже первоначальный взнос и удобнее ежемесячный платеж, тем больше людей решаются на покупку автомобиля, не откладывая ее на несколько лет. Особенно заметно это в массовом сегменте. При этом кредитные программы не создают спрос с нуля, а скорее позволяют людям реализовать уже существующую потребность в автомобиле», – пояснили в пресс-службе Казахстанского автомобильного союза.

Когда долг может оказаться больше стоимости машины

Наибольшие риски, по мнению Расула Рысмамбетова, возникают при оформлении автокредита на длительный срок – пять-семь лет.

За это время автомобиль теряет в цене, тогда как заемщику еще предстоит выплачивать значительную часть кредита.

«У нас немало китайских машин, которые, мне кажется, быстро теряют стоимость. Плюс электрические машины стареют быстрее из-за батарей в том числе. В какой-то момент заемщик может быть должен банку больше, чем реально стоит его машина», – предупредил экономист.

Однако платеж банку – далеко не единственная статья расходов. Автовладелец должен оплачивать топливо, страхование, налоги, техническое обслуживание и ремонт.

В Казахстанском автомобильном союзе добавили, что покупатели также нередко забывают о сезонных шинах, шиномонтаже, мойке, парковке, аккумуляторе и других расходных материалах. При покупке автомобиля с пробегом отдельный резерв желательно предусмотреть на диагностику и возможный ремонт.

Еще одна распространенная ошибка – оценивать кредит исключительно по размеру ежемесячного платежа.

«Небольшая сумма платежа может выглядеть привлекательной, но зачастую она достигается за счет длительного срока кредитования и значительной итоговой переплаты. Покупатели также не всегда обращают внимание на годовую эффективную ставку, обязательное страхование, комиссии и дополнительные услуги», – рассказали в Автосоюзе.

По наблюдениям представителей отрасли, некоторые покупатели рассчитывают выплаты только исходя из текущей заработной платы и не закладывают возможное снижение доходов, смену работы или новые семейные расходы.

5,6% проблемных займов – тревожный сигнал?

Расул Рысмамбетов считает нынешний уровень проблемных автокредитов достаточно серьезным предупреждением.

«Например, в ипотеке такая стадия у 1,3% кредитов. Качество автокредитов ухудшается», – отметил он.

При этом дальнейший рост кредитования, по словам экономиста, вовсе не означает автоматического увеличения числа просрочек.

«Главными факторами тут будут реальные доходы населения, инфляция, занятость, процентные ставки по кредитам, курс тенге и качество оценки заемщиков банками – скоринг тоже должен адаптироваться. Кажется, в конце года будет принято решение по послаблению требований по КДН для автокредитов. Вот тогда будет момент истины», – считает эксперт.

Сколько денег должно оставаться перед покупкой

Тем, кто все же планирует приобрести машину в кредит, эксперты советуют оценивать не только размер первоначального взноса и ежемесячного платежа.

«Надо считать полную стоимость кредита и содержания машины, включая страховку. И прибавить 10-15% на ремонт царапин или аварий. И когда первоначальный взнос 20–25%, еще нужно иметь запас на полгода платежей по кредиту. И все равно оплачивать надо с зарплаты или других доходов, а подушку безопасности оставить на крайний случай», – советует экономист.

Схожую рекомендацию дают и в Казахстанском автомобильном союзе. Там считают оптимальным первоначальный взнос в размере 20-30%, однако подчеркивают: отдавать банку или продавцу все накопления ради первого взноса не стоит.

Перед оформлением договора специалисты рекомендуют сравнить годовую эффективную ставку, общую сумму выплат, стоимость страхования и дополнительных услуг, изучить условия досрочного погашения. Сам автомобиль следует оценивать не только по цене и комплектации, но и по расходу топлива, стоимости обслуживания, доступности запчастей, гарантии и тому, насколько легко его впоследствии можно будет продать.

До конца года спрос на автокредиты, по оценке Автосоюза, может сохранится на достаточном высоком уровне, поскольку потребность в обновлении автомобилей остается значительной, однако темпы роста могут замедлиться. Сдерживающими факторами могут стать высокие ставки.

«Высокие процентные ставки, увеличение переплаты и рост проблемной задолженности способны сделать банки более осторожными при одобрении заявок. Поэтому наиболее вероятный сценарий – не резкое падение спроса, а постепенное охлаждение рынка и переход к более умеренным темпам роста», – подытожили в пресс-службе Казахстанского автомобильного союза.

Автокредиты в Казахстане будут выдавать по новым правилам: эксперты рассказали, станет ли сложнее купить машину – читайте в материале.