Илон Маск запускает свой "защищенный" мессенджер XChat
Новый мессенджер от X выйдет 17 апреля для iPhone. Пользователям обещают шифрование, звонки и отсутствие рекламы.
Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, объявила о запуске собственного мессенджера XChat. Приложение появится на iPhone уже 17 апреля, передает BAQ.kz со ссылкой на ixbt.com.
Новый сервис будет доступен только пользователям с аккаунтом в X. В нем предусмотрены все основные функции современных мессенджеров: переписка с шифрованием, голосовые и видеозвонки, обмен файлами, групповые чаты, а также возможность редактировать и удалять сообщения.
Разработчики отдельно подчеркивают, что в XChat не будет рекламы и инструментов слежения за пользователями.
Интерфейс приложения выполнен в минималистичном стиле с акцентом на диалогах. В описании в App Store сервис называют «закрытым и сфокусированным пространством для общения».
На первом этапе мессенджер будет доступен только на устройствах Apple. Версии для Android на старте не планируется.
При этом часть пользователей уже выразила сомнения в полной конфиденциальности сервиса. Отмечается, что несмотря на заявленное шифрование, приложение может собирать и связывать с аккаунтом данные о геолокации, контактах и профиле пользователя.
Еще год назад Илон Маск анонсировал запуск нового мессенджера, который, по его словам, обеспечивает максимальный уровень приватности и безопасности. По словам Маска, XChat поддерживает:
сквозное шифрование,
исчезающие сообщения,
отправку любых типов файлов,
аудио- и видеозвонки,
а также регистрацию без номера телефона.
"Мы запускаем совершенно новый XChat… Он построен на языке Rust и использует шифрование в стиле биткоина. Это совершенно новая архитектура", - написал Маск.
XChat сразу привлёк внимание пользователей как потенциальный конкурент WhatsApp, Telegram и Signal. Особое внимание аудитория обращает на архитектуру без привязки к SIM-карте, что может расширить анонимность и удобство использования.
