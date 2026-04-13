Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, объявила о запуске собственного мессенджера XChat. Приложение появится на iPhone уже 17 апреля, передает BAQ.kz со ссылкой на ixbt.com.

Новый сервис будет доступен только пользователям с аккаунтом в X. В нем предусмотрены все основные функции современных мессенджеров: переписка с шифрованием, голосовые и видеозвонки, обмен файлами, групповые чаты, а также возможность редактировать и удалять сообщения.

Разработчики отдельно подчеркивают, что в XChat не будет рекламы и инструментов слежения за пользователями.

Интерфейс приложения выполнен в минималистичном стиле с акцентом на диалогах. В описании в App Store сервис называют «закрытым и сфокусированным пространством для общения».

На первом этапе мессенджер будет доступен только на устройствах Apple. Версии для Android на старте не планируется.

При этом часть пользователей уже выразила сомнения в полной конфиденциальности сервиса. Отмечается, что несмотря на заявленное шифрование, приложение может собирать и связывать с аккаунтом данные о геолокации, контактах и профиле пользователя.

Еще год назад Илон Маск анонсировал запуск нового мессенджера, который, по его словам, обеспечивает максимальный уровень приватности и безопасности. По словам Маска, XChat поддерживает:

сквозное шифрование,

исчезающие сообщения,

отправку любых типов файлов,

аудио- и видеозвонки,

а также регистрацию без номера телефона.

"Мы запускаем совершенно новый XChat… Он построен на языке Rust и использует шифрование в стиле биткоина. Это совершенно новая архитектура", - написал Маск.

XChat сразу привлёк внимание пользователей как потенциальный конкурент WhatsApp, Telegram и Signal. Особое внимание аудитория обращает на архитектуру без привязки к SIM-карте, что может расширить анонимность и удобство использования.