Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, запустила банковский сервис X Money для пользователей в США с подписками Premium и Premium+, передает BAQ.KZ.

Сервис позволяет хранить деньги, переводить средства другим пользователям, оплачивать счета и совершать банковские переводы прямо в приложении.

Средства размещаются в банке Cross River Bank и застрахованы Федеральной корпорацией по страхованию депозитов США (FDIC) на сумму до 250 тысяч долларов.

Запуск X Money стал очередным шагом Илона Маска к созданию универсального приложения по примеру китайского WeChat, которое объединяет мессенджер, платежную систему и другие цифровые сервисы.

Новый сервис также станет конкурентом популярных платежных платформ, таких как Venmo, Cash App и SoFi.

Читай также:

Илон Маск снова утратил статус триллионера

Илон Маск запускает свой "защищенный" мессенджер XChat