Американский предприниматель Илон Маск потерял статус триллионера после снижения своего состояния на 118 миллиардов долларов.

Сейчас, по данным рейтинга агентства Bloomberg, его капитал оценивается в 957 миллиардов долларов.

Ранее бизнесмен удерживал статус триллионера менее двух недель.Тогда его состояние превысило один триллион долларов на фоне первых торгов после первичного публичного размещения акций его компании SpaceX.

Индекс Bloomberg Billionaires Index рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний также учитываются показатели капитализации и EBITDA.