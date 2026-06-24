Илон Маск снова утратил статус триллионера
Его состояние снизилось до $957 млрд.
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Американский предприниматель Илон Маск потерял статус триллионера после снижения своего состояния на 118 миллиардов долларов.
Сейчас, по данным рейтинга агентства Bloomberg, его капитал оценивается в 957 миллиардов долларов.
Ранее бизнесмен удерживал статус триллионера менее двух недель.Тогда его состояние превысило один триллион долларов на фоне первых торгов после первичного публичного размещения акций его компании SpaceX.
Индекс Bloomberg Billionaires Index рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний также учитываются показатели капитализации и EBITDA.
Ранее сообщалось, что Илон Маск стал первым триллионером в мире. Компания SpaceX Илона Маска провела крупнейшее первичное размещение акций (IPO) в истории США, привлекая 75 млрд долларов. Цена размещения составила 135 долларов за акцию.
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