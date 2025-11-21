Активная политика импортозамещения способна снизить давление на курс доллара и инфляцию в Казахстане. Об этом рассказал заместитель председателя правления холдинга "Байтерек" Жандос Шайхы в подкасте Trend Talk, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Он объяснил, что высокая зависимость от импортных товаров напрямую влияет на стоимость валюты и динамику цен в стране. По его словам, любые импортируемые товары Казахстан покупает за доллары, что создаёт дополнительную нагрузку на тенге.

"Импорт приобретается за валюту. Он будет оказывать меньшее влияние на курс доллара. Он не будет постоянно расти. Это будет оказывать меньше влияние на инфляцию. То есть инфляция не будет расти", – подчеркнул Жандос Шайхы.

Шайхы отметил, что задача "Байтерека" – развивать производство готовой продукции внутри страны, чтобы как можно больше товаров, которые сегодня завозятся, начали производиться и перерабатываться в Казахстане.

"Это критически важно для роста реальных доходов граждан, когда цены растут медленнее, заработанные деньги сохраняют свою покупательную способность", – добавил спикер.

По словам спикера, импортозамещение – не просто отраслевой приоритет, а стратегический механизм, который поможет снизить давление на национальную валюту и сделать экономику более устойчивой к внешним шокам.

Напоним, холдинг "Байтерек" планирует профинансировать строительство крупного завода по производству минеральных удобрений компании "ЕвроХИМ" на юге Казахстана стоимостью более 1 млрд долларов.