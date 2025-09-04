Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов заявил, что имущество Перизат Кайрат будет выставлено на аукцион, а полученные средства направят на возмещение ущерба потерпевшей стороне, передаёт BAQ.KZ.

"Имущество, согласно приговору суда, будет исполнено судебным исполнителем, которое будет выставлено на аукцион, продано и, соответственно, с этих денег будет возмещён ущерб потерпевшей стороне", — сообщил Елемесов.

Он подчеркнул, что процесс реализации имущества находится под контролем, а вырученные средства будут использованы исключительно для компенсации потерпевшим.

Напомним, 25 июля 2025 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны признал Перизат Кайрат и её мать Гайни Алашбаеву виновными в хищении средств, собранных под видом благотворительности.

Перизат Кайрат получила 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, лишением государственной награды "Шапагат" и запретом заниматься благотворительной деятельностью в течение 10 лет. Её мать приговорена к 7 годам лишения свободы и такому же запрету, в зале суда она была взята под стражу.

По решению суда, в доход государства конфискованы следующие объекты: частный дом в элитном коттеджном посёлке Vela Village, квартиры и машиноместа в Highvill Ishim Gold, Akbulak Riviera, Sensata Plaza и Көк Жайлау, четыре автомобиля премиум-класса — Mercedes-Benz S450, Lexus LX 600, Mercedes-Benz EQE 500 4Matic и Haval H6 GT, 100% доля в уставном капитале ТОО Rebel Flowers, более 97 миллионов тенге наличными и 22 тысячи долларов США. Всё имущество признано приобретённым на средства, полученные преступным путём.