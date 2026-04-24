Имя Мухтара Шаханова могут присвоить одной из улиц Алматы

В Алматы могут рассмотреть предложение о присвоении имени поэта, Героя Труда Казахстана Мухтара Шаханова одной из городских улиц. Об этом сообщил руководитель отдела развития языков и ономастики Управления внутренней политики города Алматы Бакыт Калымбет, передает BAQ.kz.

По его словам, в последние дни в средствах массовой информации, социальных сетях, а также в обращениях, направленных в акимат Алматы, поступает большое количество предложений и просьб от отдельных граждан о том, чтобы увековечить имя Мухтара Шаханова.

«Важной общей задачей является достойная оценка вклада поэта в национальную культуру и литературу, а также то, чтобы его жизненный путь служил примером для молодого поколения и вызывал уважение к его памяти», — отметил Бакыт Калымбет.

Он также сообщил, что вопрос о присвоении имени Мухтара Шаханова одной из улиц города, в частности улице Розыбакиева, будет в установленном законодательством порядке внесён на рассмотрение соответствующих государственных органов и комиссий.

По словам чиновника, предложения о присвоении названий или переименовании улиц сначала рассматриваются в постоянной комиссии маслихата Алматы по вопросам общественного развития, культуры, спорта, религии и молодёжной политики для учёта мнения населения. Протокол комиссии публикуется в местных средствах массовой информации. После этого по данному вопросу своё заключение даёт ономастическая комиссия города Алматы.

Затем совместное решение акимата и маслихата Алматы направляется в Республиканскую ономастическую комиссию. Окончательное решение принимается только в случае положительного заключения комиссии, в состав которой входят известные учёные, государственные и общественные деятели.

Бакыт Калымбет напомнил, что согласно действующему законодательству, присвоение имён выдающихся государственных и общественных деятелей, представителей науки и культуры элементам населённых пунктов возможно только по истечении не менее пяти лет со дня их смерти.

Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким Мухтара Шаханова.

Ранее в Министерстве культуры и информации РК выразили соболезнования семье, родным и близким поэта.

Напомним, о кончине Мухтара Шаханова стало известно 19 апреля.