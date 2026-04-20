Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Мухтара Шаханова 

Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким выдающегося сына казахского народа, известного поэта и общественного деятеля, народного писателя, Қазақстанның Еңбек Ері Мухтара Шаханова, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Мухтар Шаханов был уникальной личностью, посвятившей всю свою жизнь искусству слова. Он вывел национальную поэзию на новые высоты, расширил горизонты отечественной литературы и культуры. Как человек, искренне радеющий за судьбу родного языка, он стоял у истоков многих важнейших начинаний в этой сфере. Его произведения переведены на многие языки мира, а вдохновенная лирика пользуется искренней любовью широкой читательской аудитории. Светлый образ Мухтара Шаханова, прожившего достойную жизнь и оставившего богатое литературное наследие, навсегда останется в наших сердцах", – говорится в телеграмме.