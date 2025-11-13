Правительство Индии официально признало взрыв автомобиля в Нью-Дели "отвратительным террористическим актом", совершённым антииндийскими силами, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

Решение о квалификации инцидента было принято спустя более 48 часов после трагедии, вызвавшей широкий общественный резонанс в стране.

Как сообщили власти, взрыв произошёл вечером 10 ноября 2025 года у одной из главных исторических достопримечательностей Индии — Красного форта. В результате инцидента погибли несколько человек, ещё ряд граждан получил ранения различной степени тяжести.

"Страна стала свидетельницей отвратительного террористического инцидента, устроенного антинациональными силами посредством взрыва автомобиля у Красного форта вечером 10 ноября 2025 года. В результате взрыва погибло много людей, ещё несколько человек получили ранения", — говорится в резолюции федерального кабинета, принятой под председательством премьер-министра Нарендры Моди.

Правительство Индии заявило, что страна непоколебимо придерживается политики абсолютной нетерпимости к терроризму и намерено добиваться привлечения к ответственности всех, кто стоит за этим преступлением. Власти пообещали усилить меры безопасности и направить все ресурсы на расследование обстоятельств произошедшего.

"Мы будем действовать решительно и без колебаний против любых проявлений экстремизма, угрожающих миру и безопасности Индии", — отметил премьер-министр Моди.

Ранее мы сообщали, что в Индии произошёл террористический акт с тяжёлыми последствиями: в результате взрыва автомобиля возле Красного форта в Дели погибли по меньшей мере девять человек.