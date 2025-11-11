В Индии произошёл террористический акт с тяжёлыми последствиями: в результате взрыва автомобиля возле Красного форта в Дели погибли по меньшей мере девять человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал NDTV.

Предполагаемым террористом-смертником является доктор Умар Мохаммад.

"Появилась первая фотография доктора Умара Мохаммада, подозреваемого в том, что он был террористом-смертником в деле о взрыве в Дели. Доктор Умар владел белым автомобилем Hyundai i20, который взорвался возле Красного форта в понедельник вечером, убив по меньшей мере девять человек", — говорится в публикации NDTV.

По данным телеканала, Умар Мохаммад ранее работал помощником врачей Адиля Ахмада Разера и Муджаммила Шакила, обвиняемых в причастности к террористической группе, известной как "белые воротнички". Сообщается, что нападение было тщательно спланировано: террорист заложил детонатор в автомобиль и подготовил его вместе с сообщниками.

Полиция Дели продолжает расследование инцидента, выясняя все обстоятельства и причастных к нападению лиц. Эксперты предупреждают о повышенном риске новых терактов и усиливают меры безопасности в столице страны.

Напомним, в понедельник вечером в оживлённой части Нью-Дели на светофоре взорвался автомобиль. По последним данным, погибли не менее девяти человек, более двадцати получили ранения.