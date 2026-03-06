Годовая инфляция в Казахстане в феврале 2026 года составила 11,7%, снизившись по сравнению с январем, когда она была на уровне 12,2%, передает BAQ.KZ со ссылкой на Национальный банк.

По данным регулятора, замедление инфляции наблюдается по всем основным компонентам.

Рост цен на продовольственные товары составил 12,7%, на непродовольственные товары - 11,6%, на платные услуги - 10,8%.

В Национальном банке отмечают, что снижению инфляции способствует ряд факторов.

«Дезинфляции способствуют умеренно жесткие денежно-кредитные условия, укрепление курса тенге, замедление беззалогового потребительского кредитования, сокращение избыточной ликвидности через поэтапное повышение МРТ, операции по зеркалированию, а также реализация комплекса антиинфляционных мер Правительства и Национального Банка», - сообщили в регуляторе.

В частности, значимый вклад в снижение инфляции, по оценке Нацбанка, вносит мораторий на повышение цен на жилищно-коммунальные услуги и горюче-смазочные материалы.

При этом месячная инфляция в феврале ускорилась и составила 1,1%, а базовая инфляция достигла 0,8%.

Ранее комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 18,0% годовых с коридором +/- 1 п.п.

«Решение опирается на результаты прогнозного раунда, обновленные оценки основных макроэкономических показателей и баланса рисков инфляции», - говорится в сообщении.

В Национальном банке отметили, что возможность снижения базовой ставки будет рассматриваться во второй половине 2026 года.