Инфляция в Казахстане снизилась до 11,7%
Годовая инфляция в Казахстане в феврале продолжила снижаться. При этом рост цен замедлился по всем основным категориям товаров и услуг.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Годовая инфляция в Казахстане в феврале 2026 года составила 11,7%, снизившись по сравнению с январем, когда она была на уровне 12,2%, передает BAQ.KZ со ссылкой на Национальный банк.
По данным регулятора, замедление инфляции наблюдается по всем основным компонентам.
Рост цен на продовольственные товары составил 12,7%, на непродовольственные товары - 11,6%, на платные услуги - 10,8%.
В Национальном банке отмечают, что снижению инфляции способствует ряд факторов.
«Дезинфляции способствуют умеренно жесткие денежно-кредитные условия, укрепление курса тенге, замедление беззалогового потребительского кредитования, сокращение избыточной ликвидности через поэтапное повышение МРТ, операции по зеркалированию, а также реализация комплекса антиинфляционных мер Правительства и Национального Банка», - сообщили в регуляторе.
В частности, значимый вклад в снижение инфляции, по оценке Нацбанка, вносит мораторий на повышение цен на жилищно-коммунальные услуги и горюче-смазочные материалы.
При этом месячная инфляция в феврале ускорилась и составила 1,1%, а базовая инфляция достигла 0,8%.
Ранее комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 18,0% годовых с коридором +/- 1 п.п.
«Решение опирается на результаты прогнозного раунда, обновленные оценки основных макроэкономических показателей и баланса рисков инфляции», - говорится в сообщении.
В Национальном банке отметили, что возможность снижения базовой ставки будет рассматриваться во второй половине 2026 года.
Самое читаемое
- Иран разрешил проход через Ормузский пролив двум судам дружественных стран
- Китайские инвесторы намерены запустить проекты в Туркестанской области
- Иран пригрозил ударами по израильским посольствам по всему миру
- МВД раскрыло детали убийства семьи под Астаной
- ВИЧ в Казахстане: где живёт больше всего носителей инфекции - свежая статистика от Минздрава