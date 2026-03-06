Нацбанк принял решение по базовой ставке
Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение по базовой ставки, передает BAQ.KZ.
Как отмечается в сообщении Национального банка, решение принято с учетом результатов прогнозного раунда и обновленных оценок макроэкономических показателей.
«Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 18,0% годовых с коридором +/- 1 п.п. Решение опирается на результаты прогнозного раунда, обновленные оценки основных макроэкономических показателей и баланса рисков инфляции», — говорится в сообщении.
Когда могут снизить ставку
В Национальном банке отметили, что возможность снижения базовой ставки будет рассматриваться во второй половине 2026 года.
Однако это возможно только при устойчивом замедлении инфляции и отсутствии новых инфляционных шоков.
«При устойчивом замедлении инфляции и отсутствии новых проинфляционных шоков будет рассмотрена возможность снижения базовой ставки во втором полугодии 2026 года. В текущих условиях пространство для смягчения денежно-кредитной политики еще не сформировалось», — сообщили в Нацбанке.
