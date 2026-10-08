Иностранец устроил скандал в аэропорту Уральска и попал под суд

В аэропорту Уральска 52-летнего иностранного гражданина привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел во время паспортного контроля после прибытия рейса Стамбул – Уральск.

По информации транспортной полиции, находясь в зале паспортного контроля, мужчина допустил нецензурные и оскорбительные высказывания в адрес Казахстана.

Сотрудники полиции задержали иностранца и доставили его в дежурную часть, где составили административный протокол по факту мелкого хулиганства.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему административный штраф.

Кроме того, с иностранцем провели профилактическую беседу, разъяснили требования законодательства Казахстана и предупредили о недопустимости подобных действий в будущем.

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