Иностранец устроил скандал в аэропорту Уральска и попал под суд
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В аэропорту Уральска 52-летнего иностранного гражданина привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Инцидент произошел во время паспортного контроля после прибытия рейса Стамбул – Уральск.
По информации транспортной полиции, находясь в зале паспортного контроля, мужчина допустил нецензурные и оскорбительные высказывания в адрес Казахстана.
Сотрудники полиции задержали иностранца и доставили его в дежурную часть, где составили административный протокол по факту мелкого хулиганства.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему административный штраф.
Кроме того, с иностранцем провели профилактическую беседу, разъяснили требования законодательства Казахстана и предупредили о недопустимости подобных действий в будущем.
Ранее пользовательницу TikTok оштрафовали после прямого эфира в Кызылорде.
Самое читаемое
- Более 600 тонн продуктов привезут на ярмарку в Астану
- Штормовое предупреждение объявили на 7 октября в Казахстане
- Как одна молочная фабрика дала начало нескольким проектам в Караганде
- В Караганде 19-дневному ребенку провели сложную операцию на сердце
- Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Индонезии