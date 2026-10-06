Казахстан и Оман намерены активизировать сотрудничество в экономической, политической и культурно-гуманитарной сферах. Об этом заявили Касым-Жомарт Токаев и Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид во время переговоров в Астане, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Токаев отметил, что между странами сохраняется значительный потенциал для расширения взаимодействия.

«Убежден, что этот визит имеет историческое значение, поскольку Вы открываете новую страницу многогранного сотрудничества между нашими странами, которое необходимо активизировать и вывести на новый уровень. Как мы уже отмечали, существует огромный потенциал взаимного сотрудничества, который необходимо раскрыть и в полной мере реализовать», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отдельное внимание стороны уделили экономическому взаимодействию. Президент Казахстана упомянул соглашение, связанное с нефтяным месторождением Дунга, церемония подписания которого состоялась в рамках визита.

«Также проинформирован, что в рамках Вашего визита состоялась церемония подписания важного соглашения, касающегося нефтяного месторождения Дунга. Думаю, это также является свидетельством нашей взаимной заинтересованности и готовности двигаться вперед, а также символом совместного прогресса», – отметил Глава государства.

Накануне Министерство энергетики сообщало об урегулировании многолетних спорных вопросов по Договору о разделе продукции месторождения Дунга. Казахстанская сторона подписала соответствующее соглашение, после чего документ должен был быть направлен иностранным участникам консорциума – Oman Oil Company Limited и PTTEP Corporation.

Урегулирование спора предусматривает финансовую компенсацию Казахстану и позволяет перейти к реализации нового плана разработки месторождения на 2026–2039 годы. За этот период планируется добыть 67,4 млн баррелей нефти.

Хайсам бен Тарик Аль Саид заявил, что стороны рассчитывают укрепить контакты по нескольким направлениям.

«Наш сегодняшний визит призван закрепить достигнутые результаты и вывести двусторонние отношения на новый уровень. В ходе визита мы подпишем несколько соглашений и меморандумов о взаимопонимании. Уверен, что при Вашей поддержке мы сможем выстроить очень прочные контакты в экономической, политической и культурно-гуманитарной сферах», – подчеркнул Султан Омана.

Лидеры также высказались за увеличение взаимных поездок граждан. Токаев отметил, что этому может способствовать запуск дополнительных прямых коммерческих авиарейсов между двумя странами.