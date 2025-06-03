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Иностранные валюты подорожали в Казахстане 3 июня

Доллар и евро усиливают позиции.

Сегодня, 17:20
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 17:20
Сегодня, 17:20
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Фото: Unsplash

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 3 июня 2025 года завершились дневные торги по иностранным валютам, передает BAQ.KZ.

Средневзвешенный курс доллара США составил 512,14 тенге, показав рост на 0,15 тенге по сравнению с предыдущим днем.

Также наблюдалось укрепление других ключевых валют:

  • российский рубль подорожал до 6,49 тенге (+0,04);

  • китайский юань вырос до 71,13 тенге (+0,57);

  • курс евро достиг 584,50 тенге.

Днем ранее иностранные валюты также показывали рост.

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