На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 3 июня 2025 года завершились дневные торги по иностранным валютам, передает BAQ.KZ.

Средневзвешенный курс доллара США составил 512,14 тенге, показав рост на 0,15 тенге по сравнению с предыдущим днем.

Также наблюдалось укрепление других ключевых валют:

российский рубль подорожал до 6,49 тенге (+0,04);

китайский юань вырос до 71,13 тенге (+0,57);

курс евро достиг 584,50 тенге.

Днем ранее иностранные валюты также показывали рост.