Иностранные валюты подорожали в Казахстане 3 июня
Доллар и евро усиливают позиции.
Сегодня, 17:20
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Сегодня, 17:20Сегодня, 17:20
132Фото: Unsplash
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 3 июня 2025 года завершились дневные торги по иностранным валютам, передает BAQ.KZ.
Средневзвешенный курс доллара США составил 512,14 тенге, показав рост на 0,15 тенге по сравнению с предыдущим днем.
Также наблюдалось укрепление других ключевых валют:
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российский рубль подорожал до 6,49 тенге (+0,04);
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китайский юань вырос до 71,13 тенге (+0,57);
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курс евро достиг 584,50 тенге.
Днем ранее иностранные валюты также показывали рост.
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