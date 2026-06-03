Интегрированный модуль поддержки детей с особыми потребностями вводят в Казахстане
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В стране вводятся новые меры поддержки детей с особыми потребностями.
Как сообщили в Мажилисе, в рамках принятого закона по вопросам совершенствования социального законодательства вводятся понятия "инклюзивная культура", "жестовый язык" и сопутствующие им нормы.
Отмечается, что поправками также предусматривается механизм выявления и поддержки детей до трех лет с нарушениями здоровья. Вместе с тем внедряется интегрированный модуль поддержки детей с особыми потребностями – он позволит объединить данные информационных систем уполномоченных органов в сферах здравоохранения, социальной защиты и образования.
Также указывается, что отдельно предлагается утвердить перечень и правила предоставления технических вспомогательных средств или специальных средств передвижения детям с особыми потребностями, не имеющим инвалидности, но временно ограниченным в движении после перенесенных заболеваний.
Помимо этого, вводится лицензирование специальных организаций образования, оказывающих специальную психолого-педагогическую поддержку детям с особыми потребностями.
Ранее Бектенов поручил разработать поправки в закон о поддержке людей с инвалидностью.
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