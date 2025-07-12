Интервьюеры для сельхозпереписи пройдут специальное обучение
1 августа 2025 года в Казахстане стартует сельскохозяйственная перепись.
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В ходе проведения сельскохозяйственной переписи в 2025 году планируется задействовать интервьюеров, каждый из которых пройдёт специальное обучение. В регионах заработают переписные штабы, откроются центры поддержки, зоны самообслуживания, а также будет доступна горячая линия по номеру 1446, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщила директор Департамента проектного управления РГП ИВЦ Ақмарал Тоқбергенова в ходе встречи Бюро национальной статистики с отраслевыми ассоциациями по подготовке к сельхозпереписи. По её словам, система портала sanaq.gov.kz, где сельхозпроизводители смогут заполнить анкеты онлайн, проста в использовании и интегрирована с государственными базами данных. Это существенно упрощает процесс заполнения анкет.
В бюро отметили, что все собранные данные будут строго конфиденциальны, а обобщённые итоги переписи станут доступны широкой общественности в декабре 2025 года. Полный аналитический отчёт планируется опубликовать в 2026 году.
Напомним, в 2025 году перепись пройдёт в смешанном формате. С 1 по 31 августа сельхозпроизводители смогут заполнить анкеты онлайн на портале sanaq.gov.kz. Для тех, кто не сможет пройти перепись в цифровом формате, с 20 сентября по 20 октября будет организован выездной этап - интервьюеры посетят хозяйства лично.
Ранее сообщалось, что на проведение сельскохозяйственной переписи в 2025 году выделено 3,7 млрд тенге.
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