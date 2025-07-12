В ходе проведения сельскохозяйственной переписи в 2025 году планируется задействовать интервьюеров, каждый из которых пройдёт специальное обучение. В регионах заработают переписные штабы, откроются центры поддержки, зоны самообслуживания, а также будет доступна горячая линия по номеру 1446, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщила директор Департамента проектного управления РГП ИВЦ Ақмарал Тоқбергенова в ходе встречи Бюро национальной статистики с отраслевыми ассоциациями по подготовке к сельхозпереписи. По её словам, система портала sanaq.gov.kz, где сельхозпроизводители смогут заполнить анкеты онлайн, проста в использовании и интегрирована с государственными базами данных. Это существенно упрощает процесс заполнения анкет.

В бюро отметили, что все собранные данные будут строго конфиденциальны, а обобщённые итоги переписи станут доступны широкой общественности в декабре 2025 года. Полный аналитический отчёт планируется опубликовать в 2026 году.

Напомним, в 2025 году перепись пройдёт в смешанном формате. С 1 по 31 августа сельхозпроизводители смогут заполнить анкеты онлайн на портале sanaq.gov.kz. Для тех, кто не сможет пройти перепись в цифровом формате, с 20 сентября по 20 октября будет организован выездной этап - интервьюеры посетят хозяйства лично.

Ранее сообщалось, что на проведение сельскохозяйственной переписи в 2025 году выделено 3,7 млрд тенге.