В специализированном суде по административным правонарушениям города Актау завершилось разбирательство по делу прокурора Ерболата Әбдірова, который ранее стал фигурантом административного производства по статье 434 КоАП РК — "мелкое хулиганство", передает BAQ.KZ.

Инцидент, вызвавший внимание, произошёл 27 августа в аэропорту Алматы.

По материалам дела, прокурор познакомился с двумя земляками — братьями, с которыми вместе направлялся к самолету. В автобусе, доставлявшем пассажиров от терминала к воздушному судну, произошёл некий инцидент, после чего 28 августа сотрудник линейного отдела полиции составил протокол на Әбдірова. Его заподозрили в нарушении общественного порядка.

Однако суд не нашёл в действиях прокурора состава административного правонарушения. В решении подчёркивается, что он не использовал нецензурную лексику, не проявлял агрессию, не приставал к другим людям и не совершал действий, нарушающих общественный порядок. Более того, свидетели — те самые братья, — в суде заявили, что конфликта с прокурором не было, и претензий к нему не имеют.

Дополнительным аргументом в защиту Әбдірова стало заключение экспертизы, установившее, что он находился в адекватном состоянии: речь была связной, ориентировка в месте и времени сохранена. Суд также принял во внимание, что автобус, где произошёл инцидент, не относится к общественным местам в рамках действующего законодательства — это специализированный транспорт аэропорта.

10 сентября судья Иниятулла Досетов принял решение прекратить производство по делу за отсутствием состава правонарушения. Тем не менее, уже 11 сентября Главная транспортная прокуратура сообщила о проверке законности вынесенного постановления. В течение десяти дней с момента вручения решения стороны могут подать жалобу в Мангистауский областной суд.

