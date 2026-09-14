Инвестиции в туризм Карагандинской области выросли почти в пять раз

В Карагандинской области заметно вырос интерес бизнеса к туристической отрасли. С начала года в развитие туризма вложили 5,3 млрд тенге частных инвестиций – почти в пять раз больше, чем ранее.

Как сообщила руководитель управления туризма Карагандинской области Ирина Любарская на аппаратном совещании, такой рост стал максимальным за последние пять лет.

«Рост частных инвестиций показывает, что туристическая отрасль региона становится все более привлекательной для бизнеса. При этом работа с инвесторами продолжается: до конца года планируется реализовать еще ряд проектов в сфере размещения и отдыха», – отметила она.

С начала года запустили 14 проектов

В регионе уже реализовали 14 туристических проектов. Новые объекты появились в Балхаше, Каркаралинском, Бухар-Жырауском и Актогайском районах, а также в Темиртау. Среди них – зоны отдыха, гостиницы, гостевые дома, этноаул и придорожные комплексы.

До конца года планируется завершить еще девять проектов в Балхаше, Приозерске, Каркаралинском и Бухар-Жырауском районах.

В Балхаше развивают отдельную площадку для инвесторов

Одним из новых инструментов привлечения бизнеса стала индустриальная зона Balkhash площадью 14 гектаров. Там уже создана инженерная инфраструктура и ведется работа с потенциальными инвесторами.

Первым объектом на площадке стал туристический комплекс Premium Villa Balkhash, который уже начал принимать гостей.

Рост инвестиций в отрасль власти региона связывают с развитием туристических зон и появлением новых проектов размещения и отдыха.

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