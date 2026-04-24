Инвестора для аэропорта Астаны пока не нашли

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на брифинге в Сенате прокомментировал вопрос передачи аэропорта Астаны в доверительное управление. Как передает BAQ.KZ, по словам министра, инвестора для проекта пока не нашли.

"Рассматриваются разные варианты, акимат в этой части ведет очень серьезную работу. Не дожидаясь возможного инвестора, акимат обратился в правительство о выделении денег на вторую полосу, к чему мы начинаем приступать незамедлительно", – сказал Сауранбаев.

Ранее сообщалось, что аэропорт в Кендерли планируют открыть в 2027 году.