Инвестора для аэропорта Астаны пока не нашли
Сегодня 2026, 15:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: Baq.kz
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на брифинге в Сенате прокомментировал вопрос передачи аэропорта Астаны в доверительное управление. Как передает BAQ.KZ, по словам министра, инвестора для проекта пока не нашли.
"Рассматриваются разные варианты, акимат в этой части ведет очень серьезную работу. Не дожидаясь возможного инвестора, акимат обратился в правительство о выделении денег на вторую полосу, к чему мы начинаем приступать незамедлительно", – сказал Сауранбаев.
Ранее сообщалось, что аэропорт в Кендерли планируют открыть в 2027 году.
