Инвесторам откроют новые территории для поиска нефти и газа

В Казахстане определили территории, где компании смогут искать новые месторождения нефти и газа, несмотря на недостаток геологических данных. Инвестору разрешат самому выбрать участок из утвержденного перечня и обратиться за проведением аукциона, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство энергетики.

Новый порядок рассчитан на территории, которые пока изучены заметно хуже действующих нефтегазовых районов. Потенциал там есть, но геологические риски выше, поскольку точных данных о запасах недостаточно.

Для таких площадей в Кодексе «О недрах и недропользовании» впервые закрепили отдельное понятие «малоизученные территории» и порядок передачи прав на разведку и добычу.

По сути процедуры инвестор сам определяет, какой участок из перечня ему интересен, после чего подает в Минэнерго заявление на проведение аукциона.

Минэнерго

От заявки до открытого аукциона

На рассмотрение обращения министерству дается 10 рабочих дней. Если оснований для отказа нет, еще в течение пяти рабочих дней должно появиться извещение о проведении аукциона.

Получить выбранную территорию напрямую компания не сможет. Право на недропользование передается через открытые торги, где победителем становится участник, предложивший самый большой подписной бонус.

С победителем заключается типовой контракт на разведку и добычу углеводородов.

Такая схема позволяет инвестору самому проявить интерес к определенной территории, но после его заявки за участок смогут бороться и другие участники торгов.

При этом победа на аукционе означает обязательства по реальной геологоразведке. Оставить территорию без изучения не получится.

В первые три года компания должна провести двухмерные сейсмические исследования как минимум на 30% площади полученного участка.

Следующий этап рассчитан еще на три года. За это время необходимо пробурить не менее одной разведочной скважины.

Получается, уже в течение первых шести лет инвестор должен пройти путь от изучения строения недр до непосредственной проверки участка бурением.

Почему взялись за малоизученные территории

Крупные открытия начинаются с геологоразведки, но для бизнеса работа на территории с небольшим объемом исходных данных означает повышенный риск. До бурения инвестор не знает, подтвердятся ли предположения о наличии коммерческих запасов нефти или газа.

Новый механизм рассчитан как раз на такие участки. Государство формирует перечень территорий, компания выбирает интересующую площадку, инициирует торги и при победе берет на себя обязательную программу исследований.

В Минэнерго рассчитывают таким способом привлечь компании к территориям, где геологоразведка пока велась недостаточно активно.

Для Казахстана вопрос связан и с дальнейшим восполнением сырьевой базы. Действующие месторождения постепенно вырабатываются, поэтому отрасли требуется поиск новых запасов. При этом утверждение перечня само по себе еще не означает, что на включенных в него территориях найдут нефть или газ. Это станет понятно только после сейсморазведки и бурения.

Сколько участков вошло в новый перечень, где они расположены и какова их общая площадь, в сообщении Минэнерго не уточняется.

Читай также:

США остановили удары по маршруту казахстанской нефти: что произошло

Нефть: за 35 лет регион вырос втрое, и почти весь этот рост дал Казахстан