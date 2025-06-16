В рамках форума "Китай – Центральная Азия" было подписано соглашение об инвестициях между правительством Казахстана и компанией Shengtai Biotech (Fufeng Group), передаёт BAQ.KZ. Соглашение подразумевает строительство завода в Жамбылской области. Об этом сообщил заместитель директора департамента проектов Kazakh Invest Альжан Естемесов.

"На первом этапе инвестиции составят порядка 800 миллионов долларов США. Компания планирует построить завод и частично запустить его уже в этом году. Мощность переработки завода на первом этапе составит миллион тонн. На выходе планируется производство различных кислот. Продукция будет преимущественно экспортной -она будет поставляться на рынки Европы и Северной Африки. На первом этапе планируется создать 1500 рабочих мест на заводе", - сказал Альжан Естемесов.

Он подчеркнул, что в связи с проведением саммита "Центральная Азия – Китай" с участием председателя КНР Си Цзиньпина многие китайские компании и делегации охотно изъявили желание приехать в Казахстан именно в эти даты.

"Помимо подписания документов ведётся активная и реальная работа над проектами. Кто-то уже начал строительно-монтажные работы, кто-то договорился с партнёрами. Если вы сегодня заметили, между казахстанскими и китайскими компаниями идёт активный нетворкинг. Это отличная платформа не только для подведения итогов проделанной работы, но и для новых начинаний", - отметил он.

Напомним, в Астане 16-17 июня пройдет саммит "Центральная Азия – Китай" с участием председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее сообщалось, что Китай инвестировал свыше 40 млрд долларов в экономику стран Центральной Азии.