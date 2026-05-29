Инвестпроект на 250 млн тенге удалось сохранить в Мангистауской области

В Мангистауской области при поддержке прокуратуры и Комитета по защите прав инвесторов помогли решить проблему с сырьём для нового производства строительной арматуры.

Речь идёт о проекте ТОО "Hadid", которое строит завод по выпуску арматуры. Общий объём инвестиций составляет 250 млн тенге. На предприятии планируется создать 35 рабочих мест.

Особенность проекта в том, что для производства арматуры будут использовать отработанные насосные штанги, применяемые в нефтедобыче. Это позволяет перерабатывать металлолом и использовать его повторно, снижая нагрузку на окружающую среду и развивая отечественное производство стройматериалов.

Во время реализации проекта у инвестора возникла проблема — нехватка лома чёрных металлов, который необходим для производства. Из-за этого работа завода оказалась под угрозой.

После вмешательства надзорного органа удалось найти решение: ТОО "Hadid" и АО "Каражанбасмунай" подписали меморандум о поставках нужного сырья. Это позволило продолжить реализацию проекта без остановок.

