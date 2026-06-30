Инвестпроект на 4 млрд тенге разблокирован в Костанайской области

Прокуратура Денисовского района Костанайской области совместно с Комитетом по защите прав инвесторов защитила права инвестора на получение земельного участка для реализации инвестиционного проекта.

Речь идёт о ТОО "Тохтар Агро", которое планирует строительство производственной линии по переработке и форпрессованию семян подсолнечника, а также возведение элеватора с цехом по производству кормовой муки растительного происхождения.

Общий объём инвестиций в проект составляет около 4 млрд тенге. Реализация инициативы позволит создать более 50 новых рабочих мест.

На этапе согласования земельного участка энергопередающая организация отказала в его предоставлении, сославшись на прохождение по территории высоковольтной линии электропередачи.

Однако в ходе проверки прокуратура совместно с уполномоченными органами установила, что перенос линии электропередачи возможен без ущерба для работы энергетической инфраструктуры.

После принятых мер инвестору был предоставлен необходимый земельный участок для реализации проекта.

В прокуратуре Костанайской области отмечают, что инвесторы, столкнувшиеся с административными барьерами или нарушением своих прав, могут обратиться за защитой по телефону +7 (701) 855-87-06 либо через Call-центр 115.

Напомним, ранее прокуратура Степногорска защитила права инвестора, реализующего проект стоимостью 18,3 млрд тенге. Из-за ареста имущества и блокировки счетов компании его реализация оказалась под угрозой. После вмешательства надзорных органов проект был сохранен. В рамках его реализации планируется создать 500 рабочих мест.