Ирак освобожден от ограничений на проход по Ормузскому проливу
Вчера 2026, 04:28
Вчера 2026, 04:28Вчера 2026, 04:28
Фото: Report
Ирак освобожден от ограничений, введенных в отношении прохода по Ормузскому проливу, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал Al Alam.
"Братский Ирак освобожден от ограничений, введенных в отношении Ормузского пролива", - говорится в заявлении Центрального штаба ВС Ирана "Хатам-аль-Анбия".
Отмечается, что ограничения распространяются только на враждебные страны.
Напомним, ранее Президент США Дональд Трамп дал Ирану 48 часов на заключение сделки или открытие Ормуза.
