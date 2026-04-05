  • Ирак освобожден от ограничений на проход по Ормузскому проливу

Ирак освобожден от ограничений на проход по Ормузскому проливу

Вчера 2026, 04:28
Report Вчера 2026, 04:28
Вчера 2026, 04:28
Фото: Report

Ирак освобожден от ограничений, введенных в отношении прохода по Ормузскому проливу, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал Al Alam.

"Братский Ирак освобожден от ограничений, введенных в отношении Ормузского пролива", - говорится в заявлении Центрального штаба ВС Ирана "Хатам-аль-Анбия".

Отмечается, что ограничения распространяются только на враждебные страны.

Напомним, ранее Президент США Дональд Трамп дал Ирану 48 часов на заключение сделки или открытие Ормуза.

