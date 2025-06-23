Иран обстрелял американскую базу в Сирии
Ближний Восток на грани нового витка эскалации.
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Иран нанёс удар по американской базе в Сирии, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщает иранское агентство Mehr News. По данным источников, 23 июня миномётами обстреляна база в районе Касрак на западе провинции Эль-Хасака.
В тот же день Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил усиленный ракетно‑беспилотный удар по Израилю в рамках операции "Правдивое обещание 3", сообщил официальный представитель Иман Таджик.
В ответ Израиль атаковало шесть аэропортов Ирана, уничтожив 15 самолетов. Амплитуда военных действий нарастает, и Казахстан уже выразил свою обеспокоенность.
В МИД РК оценили недавние удары США по Ирану как "стремительное ухудшение международной ситуации с опасными последствиями для безопасности государств нашего региона", подчеркнув, что Казахстан входит в группу прикаспийских стран и развивает сотрудничество с Ираном.
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