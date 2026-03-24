Иран опроверг информацию о переговорах с США
Позиция Исламской Республики по вопросу Ормузского пролива остаётся неизменной.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что сообщения о переговорах между Ираном и США не соответствуют действительности, передает BAQ.KZ.
По его словам, в последние дни через ряд дружественных стран действительно поступали сигналы о возможном запросе Вашингтона на переговоры для завершения конфликта. Однако Тегеран дал на них ответ, основанный на принципиальной позиции страны.
Багаи подчеркнул, что иранская сторона предупредила о серьёзных последствиях любых попыток атак на жизненно важную инфраструктуру государства. Он отметил, что в случае действий против энергетических объектов Ирана вооружённые силы страны дадут решительный и немедленный ответ.
Представитель МИД также добавил, что позиция Исламской Республики по вопросу Ормузского пролива и условий завершения конфликта остаётся неизменной.
При этом, напомним, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в котором обсудили усилия для налаживания диалога с Ираном.
