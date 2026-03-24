Вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в котором обсудили усилия для налаживания диалога с Ираном, передает BAQ.KZ со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как сообщил в соцсети Х корреспондент портала Axios Барак Равид, Вэнс и Нетаньяху обсудили компоненты возможного соглашения о прекращении войны с Ираном.

"Вице-президент Вэнс в понедельник утром поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Нетаньяху и обсудил усилия по началу переговоров с Ираном". - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану на фоне переговоров.