Иран переживает общенациональное отключение интернета на фоне нарастающих протестов против ухудшающегося экономического кризиса, сообщила онлайн-мониторинговая группа NetBlocks, передает BAQ.KZ со ссылкой на Aljazeera.

В публикации в социальных сетях в четверг NetBlocks отметила, что очевидное отключение электроэнергии происходит после "серии усиливающихся мер цифровой цензуры, направленных против протестов по всей стране и ограничивающих право общественности на коммуникацию в критический момент".

Протестующие выходят на улицы городов по всему Ирану с конца декабря на фоне возмущения по поводу стремительного роста стоимости жизни и обесценивания местной валюты.

С момента начала демонстраций погибло по меньшей мере 21 человек, включая силы безопасности, согласно подсчёту агентства AFP со ссылкой на местные СМИ и официальные заявления.

В раннем утром в пятницу из Тегерана Тохид Асади сообщил, что тысячи людей вышли на улицы по всей столице, начиная примерно с 20:00 по местному времени (16:30 по Гринвичу) в четверг.

- Мы увидели гораздо больше районов иранской столицы, выходящих на улицы. Несколько улиц были заблокированы, пока я ехал из центра города, — сказал Асади, отметив, что между протестующими и полицией происходили столкновения.

Он также добавил: "Мы слышали песнопения... [и] лозунги против политического истеблишмента".

- Мы знаем, что экономическое давление подорвало доверие общества и [подогрело] недовольство, особенно когда речь идёт о рабочих и низших средних классах, которые теперь испытывают трудности с удовлетворением своих повседневных потребностей, — сказал Асади.

Иранские власти в ответ на беспорядки выразили противоречивые сигналы: президент Масуд Пезешкян призвал к "максимальной сдержанности" в ходе демонстраций.

Но в начале этой недели верховный лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что беспорядков нужно "поставить на место". Верховный судья страны также обвинил демонстрантов в "действии в соответствии с Соединёнными Штатами и Израилем".

Главный судья Голам-Хоссейн Мохсени-Эджей заявил, что для тех, кто "создаёт небезопасность", не будет никакой снисходительности.

- Если кто-то выходит на улицы для беспорядков или чтобы создать нестабильность, или поддержит их, то для них нет оправданий, — сказал он. – Вопрос стал очень ясным и прозрачным. Теперь они действуют в соответствии с врагами Исламской Республики Иран.

Глава ООН Антониу Гутерриш на этой неделе подчеркнул необходимость предотвращения новых жертв, связанных с протестами, сообщил его представитель журналистам.

- Он также призывает власти защищать право на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний, — заявил Стефан Дюжаррик во время брифинга в понедельник. - Всем людям должно быть разрешено мирно протестовать и выразить свои жалобы.

В последний раз в Иране проходили массовые демонстрации в 2022 и 2023 годах после смерти Махсы Амини, 22-летней женщины, которая погибла в полицейском заключении после ареста за якобы нарушение строгого дресс-кода для женщин.