В Тегеране был представлен новый беспилотник-камикадзе Arash-3, которому приписывается дальность полёта до 2000 километров, передает BAQ.kz со ссылкой на BILD.

По заявлениям иранской стороны, это позволяет аппарату потенциально достигать, в том числе, территории Тель-Авива.

Презентация дрона прошла в столице Ирана в рамках митинга под названием «Преданность Ирану». Название беспилотника отсылает к персонажу персидской мифологии – лучнику Арашу, известному своим дальним выстрелом.

По данным источника, Arash-3 способен нести боевую часть массой около 150 килограммов и развивать скорость до 600 км/ч. Длина аппарата составляет примерно 3,5 метра, размах крыльев около 2,5 метра.

Отмечается, что дрон оснащён системой навигации, использующей спутниковые данные и внутренние расчёты траектории, что позволяет ему продолжать полёт даже при отсутствии сигнала GPS.

Иранские власти утверждают, что беспилотник предназначен для поражения удалённых целей. Также сообщалось, что аналогичные характеристики дальности уже приписывались модели Arash-2.

Демонстрация нового вооружения проходит на фоне напряжённости между США и Ираном в регионе Персидского залива. Ранее Вашингтон объявил о начале операции «Проект Свобода», направленной на обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе. В ответ Тегеран заявил, что любые действия США будет рассматривать как нарушение режима прекращения огня.

