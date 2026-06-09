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Иран полностью открыл воздушное пространство после обмена ударами с Израилем

После нескольких дней ограничений, введённых на фоне военной эскалации между Ираном и Израилем, власти страны разрешили возобновить полёты. Авиасообщение будет восстанавливаться поэтапно.

Сегодня 2026, 10:37
АВТОР
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istockphoto Сегодня 2026, 10:37
Сегодня 2026, 10:37
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Фото: istockphoto

Власти Ирана сняли все ограничения на использование воздушного пространства страны, введённые ранее из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила Организация гражданской авиации Ирана.

"После создания безопасных условий и проведения необходимых согласований с соответствующими ведомствами ограничения на полёты были сняты, и авиационная деятельность страны в соответствии с планом постепенно возвращается к обычному режиму работы", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее Тегеран временно отменил все рейсы в аэропортах страны на фоне резкого обострения отношений с Израилем и угроз безопасности для гражданской авиации.

Эскалация произошла 7-8 июня. Израиль нанёс удар по пригороду Бейрута, где, по его данным, расположены объекты движения "Хезболла". В ответ Тегеран, ранее предупреждавший о возможных ответных действиях в случае атак на ливанскую столицу, осуществил серию ударов по территории Израиля.

Позже иранские власти заявили, что считают ответную операцию завершённой и не планируют дальнейшего развития военных действий.

На фоне снижения напряжённости власти страны приняли решение возобновить работу воздушного пространства. Ожидается, что международные и внутренние авиарейсы будут восстанавливаться постепенно в соответствии с графиками авиакомпаний и аэропортов.

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