Иран нанес ракетный удар по Израилю после двухмесячной паузы

Иран впервые за два месяца осуществил ракетную атаку по территории Израиля.

По данным израильских военных, все выпущенные ракеты были перехвачены системами противовоздушной обороны. Однако телеканал N12 сообщает, что обломки упали на севере страны, в том числе в районе города Тверия. Информации о пострадавших не поступало.

Власти Израиля заявляют о намерении жестко отреагировать на атаку.

"Иран может даже не думать, что мы это примем. Реакция будет жёсткой. Израиль не позволит им создавать какие-либо новые правила игры и нарушать наш суверенитет", – говорится в заявлении.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир также отреагировал.

"Сегодня Тегеран должен гореть!", – заявил он в социальной сети X.

В свою очередь, Иран подчеркнул, что ракетный обстрел был ответом на израильские удары по объектам "Хезболлы" в Бейруте и его пригородах.

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