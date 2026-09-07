Иран заявил о полном перекрытии Ормузского пролива для судоходства. Об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Мохсен Резаи.

По его словам, заявления президента США Дональда Трампа о свободном проходе судов через пролив не соответствуют действительности. Резаи утверждает, что американские суда пытаются проходить через Ормузский пролив альтернативными маршрутами, иногда с отключенными навигационными системами.

Иранский представитель также заявил, что военные атакуют суда, которые пытаются пройти без согласования с Тегераном, однако намеренно не топят их из-за риска экологического ущерба.

«Иран решил не топить американские суда, поскольку они перевозят нефть, а это нанесло бы ущерб окружающей среде региона», – заявил Резаи.

При этом ситуация с судоходством остается неоднозначной. Международные агентства сообщают о резком сокращении трафика через стратегический водный путь, однако не подтверждают полной остановки движения. По данным Reuters, в последние дни через район пролива в среднем проходит около десяти грузовых судов в сутки – это минимальный показатель за несколько месяцев.

Кроме того, Тегеран намерен объявить новую ограниченную зону в районе Ормузского пролива и части Персидского залива. Суда, которые будут входить туда без согласования с Ираном, могут столкнуться с ограничениями. Иран также сообщил о подготовке нового маршрута судоходства, согласованного с Оманом.

Напряженность между Ираном и США растет

Заявление прозвучало на фоне новой эскалации между Тегераном и Вашингтоном. 5 сентября американские силы нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам. В США заявили, что это стало ответом на запуск баллистических ракет по двум американским военным кораблям. Пострадавших среди американских военных, по данным CENTCOM, не было.

Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф ранее предупредил, что дальнейшие атаки на Иран будут получать «более быстрый, тяжелый и болезненный ответ».

Ормузский пролив имеет ключевое значение для мирового нефтяного рынка: через него традиционно проходит около пятой части мировых поставок нефти. На фоне обострения ситуации цены на нефть вновь пошли вверх – Brent 7 сентября торговалась в районе 97 долларов за баррель.