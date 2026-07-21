Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении новых ударов по американским объектам на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление распространил иранский телеканал Press TV.

По утверждению КСИР, атака стала ответом на авиаудары США по объектам на территории Ирана, нанесенные накануне.

Что заявил Иран

Согласно заявлению, несколько крылатых ракет были выпущены по центральной инфраструктуре обработки данных американской компании Amazon в Бахрейне. В КСИР утверждают, что объект получил значительные повреждения. Независимого подтверждения этой информации пока нет.

Кроме того, КСИР сообщил, что в рамках второго этапа операции «Nasr 2» подразделения Воздушно-космических сил нанесли ракетный удар по американской военной базе в Иордании.

По версии иранской стороны, в результате атаки были уничтожены радиолокационная система противовоздушной обороны и истребитель F-15, находившийся в ангаре. Эти сведения также пока не подтверждены независимыми источниками.

Обстановка остается напряженной

Ранее западные СМИ сообщали, что США продолжают усиливать военное присутствие на Ближнем Востоке, а дипломатические усилия по снижению напряженности продолжаются. Одновременно обсуждается возможность временного прекращения огня, однако официальных договоренностей пока не достигнуто.

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