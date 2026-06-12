Иранская компания построит в Казахстане один из крупнейших сыродельных заводов
Предприятие стоимостью 35,2 млрд тенге будет выпускать до 155 тысяч тонн сырной продукции ежегодно и создаст не менее 400 постоянных рабочих мест.
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В Алматинской области построят крупный завод по производству сыров мощностью 155 тысяч тонн продукции в год. Соответствующее инвестиционное соглашение подписали Министерство сельского хозяйства Казахстана и иранский пищевой холдинг Solico Group.
Общий объем инвестиций в проект составит 35,2 млрд тенге. Строительство предприятия уже началось, а ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2029 год.
Согласно условиям соглашения, новое предприятие будет специализироваться на глубокой переработке молока. Ожидается, что запуск завода позволит увеличить перерабатывающие мощности отрасли и расширить производство сырной продукции в стране.
Инвестор также обязуется создать не менее 400 постоянных рабочих мест, организовать обучение казахстанских специалистов и внедрить современные технологии переработки молочной продукции.
В компании Solico Group заявили, что рассматривают Казахстан как перспективную площадку для долгосрочного развития бизнеса в сфере пищевой промышленности. Помимо сыродельного производства, инвестор изучает возможности реализации новых проектов по переработке картофеля и выпуску детского питания.
В рамках соглашения государство окажет проекту поддержку, включая обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой.
По данным Министерства сельского хозяйства, в 2025 году производство сыра и творога в Казахстане выросло на 13,1%. В ведомстве рассчитывают, что новый завод будет способствовать развитию молочного животноводства, увеличению спроса на отечественное сырье и расширению ассортимента продукции казахстанского производства.
Дополнительно инвестор планирует направлять около 50 млн тенге ежегодно на социальные проекты и поддержку местных сообществ Алматинской области в период с 2028 по 2038 годы.
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