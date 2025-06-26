Службы безопасности Ирана задержали 700 человек, подозреваемых в шпионаже и диверсиях в пользу Израиля, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщает агентство Fars News. По данным иранских властей, среди задержанных — агенты и наёмники, действовавшие в рамках разветвлённых шпионских сетей по всей стране.

С начала обострения конфликта между Ираном и Израилем иранские силовики арестовали нескольких оперативников разведслужбы "Моссад", а также сотни их пособников. Массовые задержания прошли в Тегеране, Исфахане, Керманшахе, Хузестане, Фарсе и Лурестане.

25 июня в городе Урмия (Западный Азербайджан) трое обвиняемых были казнены через повешение. Речь идет об Идрисе Али, Азаде Шоджаи и Расуле Ахмад Расуле, которых суд признал виновными в сотрудничестве с враждебными иностранными государствами, контрабанде оружия и причастности к убийству видного иранского деятеля. Оружие и спецоборудование они ввезли в страну под видом алкогольной продукции.

Приговоры были приведены в исполнение после полного судебного разбирательства и подтверждены Верховным судом Ирана.

Глава судебной системы страны Голамхоссейн Мохсени Эджеи заявил, что оставшимся задержанным также грозят серьезные приговоры, и судебные процессы продолжатся в ближайшее время.

Ранее Иран объявил число жертв израильских атак.