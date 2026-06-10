Исчезнувший из публичного поля Ташиев вновь появился на публике

Бывший председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев впервые за долгое время появился на публике. Он посетил село Кызыл-Туу в Чуйской области и подарил дом семье, воспитывающей девятерых детей.

Первое появление после длительного отсутствия

Во время встречи с жителями Ташиев рассказал о государственной политике в сфере жилищного обеспечения и высоко оценил работу президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

"Каждая семья, которая испытывает трудности с жильем, должна получить собственный дом", – заявил Ташиев.

Он также напомнил о недавнем вводе в эксплуатацию ипотечных домов в Оше и Кара-Суу, благодаря чему жильем были обеспечены около тысячи семей.

Отставка и лечение в Германии

Напомним, в феврале 2026 года Камчыбек Ташиев был освобожден от должностей заместителя председателя кабинета министров и главы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.

На тот момент сообщалось, что он проходил лечение в Германии.

Уголовное дело

В отношении Ташиева было возбуждено уголовное дело. Бывшему руководителю спецслужбы предъявили обвинения в подготовке захвата власти и превышении должностных полномочий. Фигурантами расследования также стали бывший генеральный прокурор Кыргызстана Курманкул Зулушев и экс-спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу. Несмотря на продолжающееся расследование, Ташиев вновь появился в публичном пространстве, что привлекло внимание кыргызстанских СМИ и общественности.