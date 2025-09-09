В Казахстане создается Национальная информационная система водных ресурсов, ключевым элементом которой станет использование технологий искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ. Об этом сообщил на заседании Правительства министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

"Комплексное внедрение цифровых инструментов и ИИ позволит рассчитывать водный баланс страны, планировать и оперативно контролировать использование водных ресурсов. Для этого при министерстве создан Информационно-аналитический центр, отвечающий за сбор, обработку и анализ данных", — отметил министр на заседании правительства.

Проект реализуется во исполнение поручений Главы государства по созданию Цифровой платформы водных ресурсов при поддержке Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития. Завершение разработки системы запланировано до конца 2026 года.

Наряду с этим ведется автоматизация более 3,5 тысячи километров оросительных каналов, включая 367 объектов во всех ключевых регионах. С 2026 года начнется реконструкция и автоматизация 103 каналов, а до конца 2028 года - еще 264 в южных областях.

Дефицит специалистов в водной отрасли Казахстана пытаются решить через создание профильного университета, внедрение международных программ и увеличение практической подготовки студентов.