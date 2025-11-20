Представитель сборной Казахстана по джиу-джитсу Алдияр Серик прокомментировал результат выступления на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

В весовой категории до 69 килограммов Серик одержал победу в финальной схватке над представителем хозяев соревнований Мохаммедом Хураймилой.

"Сегодня я рад, что одержал победу в Саудовской Аравии и поднял флаг нашей страны.

Прежде всего хочу поблагодарить своего отца и тренера. Огромное спасибо президенту Ассоциации и моей команде за поддержку.

Финальная схватка была очень сложной. Мой соперник буквально неделю назад стал чемпионом мира, поэтому я чувствовал определённое давление. Несмотря на это, мне удалось победить", — сказал спортсмен.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).

Казахстан в общекомандном медальном зачёте Игр занимает шестое место. В копилке сборной — 13 золотых, 16 серебряных и 17 бронзовых медалей.