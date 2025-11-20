Исламские игры: Алдияр Серик рассказал о сложном финале и давлении соперника
Представитель сборной Казахстана по джиу-джитсу Алдияр Серик прокомментировал результат выступления на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.
В весовой категории до 69 килограммов Серик одержал победу в финальной схватке над представителем хозяев соревнований Мохаммедом Хураймилой.
"Сегодня я рад, что одержал победу в Саудовской Аравии и поднял флаг нашей страны.
Прежде всего хочу поблагодарить своего отца и тренера. Огромное спасибо президенту Ассоциации и моей команде за поддержку.
Финальная схватка была очень сложной. Мой соперник буквально неделю назад стал чемпионом мира, поэтому я чувствовал определённое давление. Несмотря на это, мне удалось победить", — сказал спортсмен.
Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.
Саудовская Аравия шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).
Казахстан в общекомандном медальном зачёте Игр занимает шестое место. В копилке сборной — 13 золотых, 16 серебряных и 17 бронзовых медалей.
