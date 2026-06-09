Испания фиксирует новый всплеск иностранных туристов
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Иностранный турпоток в Испанию продолжает расти и может приблизиться к историческому максимуму.
По данным Национального института статистики страна сохраняет устойчивую динамику восстановления туристической отрасли в 2026 году.
В апреле Испанию посетили 9,1 млн иностранных туристов, что на 5,2% больше, чем годом ранее. В целом за первые четыре месяца года страна приняла 26,5 млн иностранных гостей, что на 3,4% выше показателя за аналогичный период 2025 года.
Отраслевые эксперты отмечают, что при сохранении текущих темпов Испания может выйти на символический рубеж в 100 млн туристов по итогам года — уровень, который ещё недавно считался маловероятным.
Лидером по числу туристов остаётся Великобритания: в апреле оттуда приехали около 1,7 млн человек (+2,7%). На втором месте — Франция с 1,3 млн туристов (+5,1%). Германия, напротив, показала снижение – до 1,2 млн поездок (-9,1%).
Популярные регионы Испании
Наиболее востребованным направлением вновь стала Каталония, на которую пришлось 20,8% всех прибытий. Также высокий поток туристов зафиксировали Андалусия и Валенсийское сообщество.
Факторы роста
Специалисты связывают увеличение турпотока с восстановлением дальнемагистральных поездок, ростом деловой активности и общим стремлением туристов выбирать стабильные и безопасные направления.
Отдельно отмечается, что геополитическая ситуация в мире может перераспределять туристические потоки в пользу стран Западной Европы, включая Испанию.
Перспективы отрасли
Несмотря на положительную динамику, в туристическом секторе подчеркивают, что ключевая задача – не только рост числа посетителей, но и увеличение доходности отрасли и привлечение туристов с более высокой покупательной способностью.
Если тенденция сохранится в летний сезон, Испания может вплотную приблизиться к рекордным показателям и впервые выйти на уровень около 100 млн иностранных туристов в год.
Ранее сообщалось, что в Германии усиливается тренд внутреннего туризма.
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