Испания сыграет с Португалией: определились пары 1/8 финала чемпионата мира
После завершения матчей 1/16 финала известны шесть из восьми противостояний следующей стадии турнира.
Сегодня 2026, 09:03
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Сегодня 2026, 09:03Сегодня 2026, 09:03
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После завершения матчей 1/16 финала стали известны шесть пар 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, передает BAQ.KZ.
Первыми борьбу за выход в четвертьфинал начнут сборные Канады и Марокко. Матч состоится 4 июля в Хьюстоне. В этот же игровой день Франция встретится с Парагваем в Филадельфии.
В ночь на 6 июля пройдут сразу два поединка: Бразилия сыграет с Норвегией, а Мексика – с Англией.
На 7 июля запланированы встречи Испании и Португалии, а также Бельгии и США.
Пока определены шесть из восьми матчей стадии 1/8 финала. Еще две пары будут сформированы после завершения оставшихся игр 1/16 финала.
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