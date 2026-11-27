Женщина из Жамбылской области, которая несколько дней находилась в коме после предполагаемого избиения, скончалась в больнице. Ранее ее история вызвала широкий общественный резонанс и напомнила правозащитникам обстоятельства громкого дела Салтанат Нукеновой. Бывший сожитель пострадавшей задержан, возбуждено уголовное дело.

О смерти женщины 1976 года рождения сообщили в фонде «НеМолчи.kz» со ссылкой на ее дочерей. По словам родственниц, трагическую новость им сообщили медики после очередного посещения больницы.

Напомним, 24 ноября женщину доставили в больницу Шу в критическом состоянии. У нее диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные гематомы.

По словам дочери, накануне мать избил бывший сожитель, после чего она потеряла сознание. Однако скорую помощь мужчина вызвал лишь примерно через 10 часов. Позже он объяснил, что подумал, будто женщина просто спит.

Как ранее сообщала основательница фонда «НеМолчи.kz» Дина Смаилова, на допросе мужчина утверждал, что пострадавшая пять раз подряд упала самостоятельно.

Именно эти обстоятельства вызвали возмущение правозащитников и ассоциации с делом Салтанат Нукеновой. В своей публикации Дина Смаилова обратилась к Генеральной прокуратуре, Министерству внутренних дел и полиции с просьбой взять расследование на особый контроль.

В департаменте полиции Жамбылской области подтвердили, что по факту гибели женщины возбуждено уголовное дело.

«Расследование осуществляется непосредственно Следственным управлением Департамента полиции области. Подозреваемый – 40-летний мужчина – задержан и водворён в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Полиция принимает все предусмотренные законом меры для обеспечения неотвратимости наказания виновного лица. Ход расследования находится на особом контроле начальника Департамента полиции области», — сообщили в ведомстве, отвечая на запрос BAQ.KZ.

Ранее сообщалось, что женщина находится в коме после избиения в Жамбылской области.

женщина находится в коме после избиения в Жамбылской области