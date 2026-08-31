Историю вечной любви увековечат на новой монете в Казахстане

Национальный банк Казахстана выпустит в обращение новую коллекционную монету «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» из серии «Мифы, легенды, комиксы». Продажа монет начнется 2 сентября 2026 года.

Когда начнется продажа монет

Реализовывать коллекционные монеты будут через интернет-магазин Национального банка. Продажи стартуют 2 сентября 2026 года.

Монета посвящена известной казахской поэме «Қозы Көрпеш – Баян сұлу», которая рассказывает о вечной любви, верности и преданности.

Как выглядит новая монета

Дизайн разработан по мотивам произведения казахского фольклора. Монета изготовлена из мельхиора с использованием технологии тампонной печати.

Основные характеристики:

номинал – 200 тенге;

масса – 15 граммов;

диаметр – 33 мм;

качество изготовления – brilliant uncirculated;

металл – сплав мельхиор (МН 25);

тираж – 7 000 экземпляров.

Монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Фото: Нацбанк

Можно ли расплачиваться коллекционной монетой

Коллекционные монеты являются законным платежным средством и обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана. Их можно использовать для всех видов платежей, а также зачислять на банковские счета, переводить, разменивать и обменивать во всех банках страны.

Ранее сообщалось, что нацбанк Казахстана выпустил новые коллекционные монеты.