Историю вечной любви увековечат на новой монете в Казахстане
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Национальный банк Казахстана выпустит в обращение новую коллекционную монету «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» из серии «Мифы, легенды, комиксы». Продажа монет начнется 2 сентября 2026 года.
Когда начнется продажа монет
Реализовывать коллекционные монеты будут через интернет-магазин Национального банка. Продажи стартуют 2 сентября 2026 года.
Монета посвящена известной казахской поэме «Қозы Көрпеш – Баян сұлу», которая рассказывает о вечной любви, верности и преданности.
Как выглядит новая монета
Дизайн разработан по мотивам произведения казахского фольклора. Монета изготовлена из мельхиора с использованием технологии тампонной печати.
Основные характеристики:
- номинал – 200 тенге;
- масса – 15 граммов;
- диаметр – 33 мм;
- качество изготовления – brilliant uncirculated;
- металл – сплав мельхиор (МН 25);
- тираж – 7 000 экземпляров.
Монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.
Можно ли расплачиваться коллекционной монетой
Коллекционные монеты являются законным платежным средством и обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана. Их можно использовать для всех видов платежей, а также зачислять на банковские счета, переводить, разменивать и обменивать во всех банках страны.
Ранее сообщалось, что нацбанк Казахстана выпустил новые коллекционные монеты.
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