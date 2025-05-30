Первый саммит Центральная Азия – Италия, который проходит в Астане, нацелен на диверсификацию внешней политики. Таким мнением в беседе с корреспондентом BAQ.KZ поделилась профессор Высшей гуманитарной школы Maqsut Narikbayev University Аксамал Исалиева.

"В силу нашего географического положения нам дано балансировать между конкурирующими интересами в Центральной Азии. И эта конкуренция нарастает. В этих условиях у нас нет иного выбора, кроме как диверсифицировать дополнительные вектора нашей внешней политики", - говорит Аксамал Исалиева.

Профессор напомнила, что в 2019 году уже проходила встреча в аналогичном формате, но на уровне министров. По её словам, Италия стала первым европейским государством, которое откликнулось на инициативу стран Центральной Азии и включилось в данный формат диалога.

Текущий саммит — уже восьмой в рамках многостороннего взаимодействия стран Центральной Азии.

Аксамал Исалиева подчеркнула, что формат "Центральная Азия - Италия" отвечает интересам всех участвующих сторон.

"В последние годы формат взаимодействия стран Центральной Азии стал более эффективным. В первую очередь хочется подчеркнуть выгоды, которые извлекает Казахстан. Как я уже говорила, сегодня проходит уже восьмой саммит в этом формате. Это, безусловно, укрепляет позиции Казахстана как значимого игрока на международной арене — полноценного и влиятельного актора. Сейчас мы наблюдаем, как Казахстан постепенно перестаёт быть объектом международных отношений и превращается в полноправный, стратегически важный субъект мировой политики.", - говорит профессор.

Говоря об экономическом взаимодействии, профессор сообщила, что товарооборот между Казахстаном и Италией увеличился по сравнению с прошлым годом на 20–25 процентов. Вместе с тем, объём итальянских инвестиций в экономику Казахстана снизился.

Тем не менее, Италия остается одним из крупнейших покупателей казахстанской нефти, что подтверждает её заинтересованность и приоритет в сотрудничестве. Это также может способствовать дальнейшему наращиванию объёмов поставок сырья, добавила эксперт.

Напомним, премьер-министр Италии Джорджи Мелони посетила Казахстан с официальным визитом. Касым-Жомарт Токаев назвал Италию стратегическим партнёром Казахстана.