На чемпионате мира CISM по қазақ күресі среди военнослужащих в Астане национальный тренер сборной Италии Маттиа Галбиати отметил высокий уровень организации, сильный состав участников и гостеприимство организаторов, передает BAQ.KZ

"Прежде всего, я люблю Астану и Казахстан. Здесь всегда особая атмосфера, яркие впечатления и невероятное гостеприимство", - сказал Маттиа Галбиати в беседе с корреспондентом BAQ.KZ.

Он отмечает, что в Казахстане сильная школа борьбы. В Италии же этот вид спорта пока не популярен.

"Мы также стараемся продвигать эти виды спорта, поскольку в нашей стране есть федерация, которая курирует традиционные виды борьбы . Я являюсь национальным тренером этой федерации, и мы привлекаем спортсменов из дзюдо и самбо, чтобы популяризировать эти удивительные стили борьбы", - сказал Маттиа Галбиати.

Он отметил высокую организацию чемпионата мира по борьбе среди военнослужащих в Астане.

"Разумеется, всегда есть детали, которые можно улучшить, но в целом всё на высоком уровне: отличная организация, замечательные волонтеры, комфортный отель и удобная транспортная логистика. Самое главное — высокий уровень участников. Мы полностью довольны проведением турнира".

