Итоговый турнир WTA сократят до пяти дней: теннисистки будут играть без выходных

Казахстанцы Тихон Варехин и Темирлан Абдраимов пробились в финал соревнований по современному пятиборью на Азиатских играх-2026 в Японии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

В мужском полуфинале группы А Варехин по итогам всех дисциплин набрал 1520 очков и занял четвертое место.

Еще один представитель Казахстана Темирлан Абдраимов заработал 1507 очков и завершил выступление на шестой позиции.

Оба результата позволили казахстанским спортсменам получить путевки в решающий раунд соревнований.

Сегодня, 18 сентября, борьбу за выход в финал продолжат еще два представителя Казахстана – Кирилл Стадник и Лев Чувашов. Они выступят в полуфинале группы B.

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