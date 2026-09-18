Итоговый турнир WTA сократят до пяти дней: теннисистки будут играть без выходных
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Казахстанцы Тихон Варехин и Темирлан Абдраимов пробились в финал соревнований по современному пятиборью на Азиатских играх-2026 в Японии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Olympic.kz.
В мужском полуфинале группы А Варехин по итогам всех дисциплин набрал 1520 очков и занял четвертое место.
Еще один представитель Казахстана Темирлан Абдраимов заработал 1507 очков и завершил выступление на шестой позиции.
Оба результата позволили казахстанским спортсменам получить путевки в решающий раунд соревнований.
Сегодня, 18 сентября, борьбу за выход в финал продолжат еще два представителя Казахстана – Кирилл Стадник и Лев Чувашов. Они выступят в полуфинале группы B.
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