Казахстанские пятиборки вышли в финал Азиады

Казахстанские спортсменки продолжают выступление на Азиатских играх в Аичи и Нагое. Все три представительницы страны пробились в финал современного пятиборья, а женская сборная по баскетболу провела первый матч группового этапа, передает BAQ.KZ.

В современном пятиборье борьбу за медали продолжат Аяна Казбекова, Юлиана Петрова и Диана Щедрова.

В полуфинальной группе A Казбекова набрала 1363 очка и заняла пятое место. Петрова завершила выступление с 1345 очками и стала девятой. Этот результат позволил ей занять последнюю проходную позицию в финал.

В группе B Диана Щедрова тоже вошла в пятерку сильнейших. Казахстанка набрала 1356 очков и финишировала пятой.

В полуфиналах спортсменки прошли четыре дисциплины. В программу вошли фехтование, полоса препятствий, плавание и лазер-ран. Из каждой группы в финал отбирались по девять лучших участниц.

Все три казахстанки справились с этой задачей и 20 сентября продолжат борьбу за медали Азиатских игр.

В этот же день стартовал женский баскетбольный турнир. Сборная Казахстана в первом матче группы B встретилась с командой Филиппин.

Игра завершилась со счетом 58:86 в пользу соперниц. Разница составила 28 очков.

Для казахстанской команды турнир на этом только начинается. Уже 20 сентября сборная проведет следующий матч группового этапа. Соперницами станут хозяйки площадки, баскетболистки Японии.

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